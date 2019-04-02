София Куликова из Твери выиграла в конкурсе красоты "Юная мисс Россия-2019"

В конкурсе красоты "Юная мисс Россия-2019" победила 14-летняя жительница Твери — София Куликова. Итоги объявили в минувшее воскресенье, 31 марта, в Доме Моды Славы Зайцева в Москве. Юная красавица завоевала Гран-при в категории "подростки".

Стоит отметить, что в этом году София уже одержала победу на конкурсе красоты "Юная мисс Тверь".

Как сообщает ГТРК "Тверь", конкурсантки демонстрировали выходы в спортивной одежде, национальных костюмах и вечерних платьях. Кроме того, участницам предстоял и творческий конкурс.



