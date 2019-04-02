Команда Логинова и Гараничева провалила эстафету на чемпионате России

В Тюмени завершился чемпионат России по биатлону. Последней гонкой на турнире стала мужская эстафета 4х7,5 км. Золотые медали завоевала сборная ХМАО-Югры в составе Дмитрия Иванова, Ивана Томилова, Семена Сучилова и Вадима Филимонова.

Серебро досталось команда Республики Башкортостан, за которую выступили Антон Бабиков, Эдуард Латыпов, Алексей Петров и Александр Жирный. Тройку призеров замкнула сборная Удмуртской Республики. Бронзовые медали получили Александр Поварницын, Дмитрий Шамаев, Ильназ Мухамедзянов и Владимира Семакова.

Первая команда Тюменской области в составе Александра Логинова, Евгения Гараничева, Евгения Идинова и Игоря Шетько заняла лишь шестое место. Любопытно, что она пропустила вперед себя сборную Санкт-Петербурга, за которую выступил опоздавший на старт Дмитрий Малышко.