В Казахстане микроавтобус на полном ходу влетел в овощной павильон. Видео

На днях в городе Атырау микроавтобус под управлением пьяного мужчины столкнулся с легковым автомобилем, а затем влетел в овощной павильон.

"Остановись!" — кричала супруга виновника аварии 32-летнему водителю, упрямо жмущему на педаль газа. Мужчина не обращал внимания и на предупреждения навигатора о превышении скорости.

В итоге нарушитель задел легковушку, окончательно потерял управление и влетел прямо в арку овощного павильона, основательно повредив его конструкцию.

В салоне микроавтобуса помимо водителя и его супруги находились дети четырех и семи лет от роду. Одному ребенку понадобилась медицинская помощь.

О других пострадавших не сообщается, и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении пьяного водителя.