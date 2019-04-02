Ни один из подсудимых по делу о теракте в Петербурге не признал вину

Все одиннадцать подсудимых по делу о теракте в петербургском метро заявили в суде, что не признают свою вину.

Как передает РИА Новости, это произошло после прочтения обвинительного заключения на выездном заседании Московского окружного военного суда, который 2 апреля приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в подземке северной столицы 3 апреля 2017 года, в результате чего погибли 15 человек и сам террорист-смертник Акбаржон Джалилов, получили ранения различной степени тяжести более 60 человек.

На скамье подсудимых — Аброр и Акрам Азимовы, Сейфулла Хакимов, Дилмурад Муидинов, Содик Ортиков, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Бахрам Эргашев, Ибрагим Эрматов, Шохиста Каримова, Мухамадюсуп Эрматов.

По версии следствия Аброр Азимов занимался организацией теракта, а его брат Акрам получил деньги в Турции у одного из главарей боевиков, после чего перевел сумму смертнику.

До начала судебного заседания Каримова заявила СМИ, что ее "подставили", подложив в сумку гранату.

3 апреля 2017 года Джалилов планировал взорвать в метро две самодельные бомбы. Одну он оставил на платформе станции "Площадь Восстания", где опасную находку удалось вовремя удалось обнаружить и обезвредить. Второе самодельное устройство террорист взорвал в вагоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

Правоохранительные органы установили, что члены организованной преступной группы собирались взорвать еще одну бомбу в Петербурге. Взрывное устройство было обнаружено во время задержания террористов 5 апреля 2017 года.