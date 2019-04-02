В Сардинии в теле самки кита нашли 22 килограмма пластика

На острове Сардиния рядом с курортом Порто-Черво сотрудники береговой охраны обнаружили погибшую самку кита, в животе которой оказалось 22 килограмма мусора. Итальянской министр окружающей среды и защиты суши и моря Серджио Коста назвал ситуацию катастрофической.

В животе самки кита нашли рыболовные сети, бутылку из-под жидкости для стиральной машины, мешки для отходов, пластиковые трубки.

По словам итальянского министра, пластик предоставляет серьезную опасность для экологии по всему миру.

Ранее зарубежные СМИ сообщали, что в январе на Филиппинах был найден кита с 40 килограммами пластиковых пакетов в желудке.