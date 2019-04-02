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2 апреля 201916:32

Пьяные пассажиры сожгли колонку, играя в "огненную рулетку" на заправке

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Подвыпившие жители свердловского села случайно сожгли колонку на АЗС, когда с помощью зажигалок играли в некое подобие русской рулетки. Горе-шутников сняла камера наблюдения.

 

ЧП произошло на окраине города Артемовского, куда на своей "девятке" заехали трое жителей села Покровское. Пока бак наполнялся бензином, подвыпившие пассажиры закурили и взялись пугать трезвого водителя, по очереди поднося зажигалки к заправочному пистолету. Мужчина пресек несколько попыток проверить топливо на горючесть, но стоило ему отойти в сторону, как один из приятелей все же довел шутку до логического завершения.

Надо отдать должное пироману — он моментально вырвал пистолет из бака и отшвырнул назад, но при этом загорелась уже вся колонка. Мужчины быстро отбежали от АЗС, а владелец запрыгнул в салон и отогнал "Ладу" в сторону.

Как уточняет "Новый день", шутники самостоятельно, с помощью огнетушителя и снега, справились с огнем, а на следующий день вернулись с краской и обновили обгоревшую заправочную колонку.

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