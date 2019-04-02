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2 апреля 201917:19

NASA показало лучшие проекты марсианских домов

nasa.gov

Представители NASA определили финалистов конкурса 3D-Printed Habitat Challenge на лучшие проекты марсианских домов. Состязание проходило в несколько этапов и длится с 2015 года. Цель организаторов — поиск новых методов и технологий для строительства зданий, пригодных для инопланетных условий.

В настоящий момент на главный приз в 100 тысяч долларов претендуют трое финалистов из Нью-Йорка, Коннектикута и Арканзаса. Их проекты отметили не только из-за потенциальной практической пользы, но и за дизайн.

На первом этапе в 2015 году победил проект ледяного дома Mars Ice House. По итогам второго этапа два года спустя лучшими признали разработку ученых из Университета Брэдли. Их наградили призом в 250 тысяч долларов.

Наконец, в 2018 году в лидеры выбилась команда из Арканзаса, разработавшая модель дома, который можно построить с помощью мобильных 3D-принтеров.

Важным условием конкурса является использование доступных, а также перерабатываемых материалов при строительстве инопланетных домов.

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