У аэропорта Екатеринбурга произошла стрельба

Стрельба на парковке у международного аэропорта Кольцово в Екатеринбурге. В ней участвовали несколько человек в различных автомобилях. В розыск объявлен скрывшегося с места происшествия автомобиль "Лада" ВАЗ-2110 серого цвета. Его использовали при нападении на потерпевших.

На место происшествия выехали эксперты-криминалисты замначальника МВД Свердловской области Александр Постовалов и замначальника управления уголовного розыска регионального полицейского главка Натиг Байрамов. На парковки обнаружены резиновые пули и другие вещественные доказательства произошедшей здесь перестрелки, сообщает глава пресс-службы МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 162 Уголовного кодекса России ("Разбой").