Вяльбе хочет запретить лыжникам пользоваться соцсетями

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе предлагает ограничить онлайн-общение членов национальной команды во время важных стартов сезона. По ее мнению, спортсменам нужно сосредоточиться на соревнованиях, не отвлекаясь на соцсети. При этом она сослалась на опыт сборной Швеции.

"Я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного. Есть дни, когда необходимо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего", – приводит слова Вяльбе "Известия".

Глава ФЛГР рассказала про подобный опыт в сборной Швеции по лыжным гонкам, где тренер команды Вольфганг Пихлер ограничил своих подопечных в использовании соцсетей.