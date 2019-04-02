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Совладелица S7 Наталия Филева погибла в авиакатастрофе 50 минут назад

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2 апреля 201917:44 Зинаида Курбатова

Не смогла остаться в стороне. Как Наталия Филева помогала родному Новосибирску

Ошибка пилота могла стать причиной авиакатастрофы под Франкфуртом, в которой погибла совладелица S7 Наталия Филева. По информации издания "Коммерсант", именно к такой версии склоняются эксперты, которые работают на месте крушения. Специалисты предполагают, что пилот, переходя на ручное управление, снизил скорость до критической величины. В результате воздушное судно свалилось в штопор.

Два таких новеньких форда колесят по Новосибирску, два по дорогам области с прошлого года. Это передвижные лаборатории, оснащенные самым современным образом. Они невероятно удобны: человек может войти внутрь, и быстро и анонимно пройти тест на ВИЧ и гепатит С.

Врачи объясняют, насколько это важно. Чем быстрее человек узнает, что он инфицирован, тем раньше придет помощь, и тем легче будет ему в будущем не заболеть туберкулезом и другими заболеваниями, улучшится качество жизни и увеличится ее продолжительность. Таких передвижных пунктов нет ни в одном регионе страны. Жители Новосибирска обязаны этим Наталие Филевой.

"Сама идея низкопорогового доступа для жителей области очень крутая, революционная, в России подобного нет. Это очень круто", — уверен заместитель председателя общественной организации «Гуманитарный проект» Дмитрий Уфимцев.

В Новосибирске хорошо знали уроженку города Наталию Филеву не только как одну из самых богатых женщин России, совладелицу и председателя совета директоров авиакомпании S 7, но и как благотворительницу, много лет помогавшую региону.

Наталия Филева погибла 31 марта в результате крушения легкомоторного частного самолета недалеко от Франкфурта-на-Майне. Вместе с ней был ее отец, которого она везла на обследования.

Говорят, Наталия Филева увидела телевизионный репортаж о сложной ситуации в Новосибирске. СПИД-центру не хватало лекарств и врачей. Регион лидировал в списке наиболее зараженных ВИЧ. Филева решила, не афишируя свое имя, помочь родному городу. В 2017 году у Минздрава области появились эти 4 мобильные лаборатории. К тому же заработала горячая линия: на нее звонят, чтобы выяснить всю информацию по СПИДу.

До этого компания S7 спонсировала Международную конференцию по ВИЧ в Восточной Европе и Центральной Азии, организованную ООН и Роспотребнадзором в 2016 году. S7 обеспечила представителей НКО и врачей билетами. Сама Наталия также приехала на конференцию. Она была не из тех благотворителей, что просто дают деньги, она хотела вникнуть в суть вопроса.

"Было видно, что она не понимает в теме ВИЧ и задает очень много вопросов: какие проблемы, как их решать? Онищенко вел это заседание. Она его перебивала, что трудно сделать, докапывалась, как и где", — рассказывает руководитель отдела мониторинга «Коалиции по готовности к лечению» Алексей Михайлов.

На проект тест-мобилей Наталия Филева выделили 70 миллионов рублей. По данным новосибирской организации «Гуманитарный проект», в передвижных лабораториях прошли тестирование 63 тысячи 749 человек, и позитивными оказались 1102 теста. Наталия Филева собиралась и дальше помогать, привлечь дополнительные деньги, сделать лечение для ВИЧ-инфицированных более доступным.

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