Взрыв в академии Можайского: возбуждено дело о покушении на убийство

Военные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство по факту взрыва в Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России, подчеркнув, что по факту ЧП заведено уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

В СКР сообщили, что 2 апреля около 13:30 мск в одном из служебных помещений академии произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета, в результате чего четверо военных получили различные травмы.

Отмечается, что врачи своевременно оказали пострадавшим необходимую помощь и их жизнь находится вне опасности.

В данное время следователи проводят расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что от взрыва рухнул лестничный пролет, и около 20 человек оказались заблокированы. Позже в академии было найдено еще одно взрывное устройство.