Убежать от Брейдамеркюриёкюдля: крупнейший в Европе ледник отпугнул туристов

Туристам пришлось уносить ноги с берега на юго-востоке Исландии, чтобы укрыться от волны, вызванной отколовшейся частью ледника Брейдамеркюрйёкюдля, сообщает Iceland Monitor. Фантастическое зрелище сняли на видео.

Привлекающий немало путешественников со всех концов света Брейдамеркюрйёкюдль является частью самого крупного в Старом Свете ледника Ватнайёкюдль, занимающего 8% территории островного государства. На кадрах видно, как от ледяной глыбы откалывается мощный фрагмент и обрушивается в воду. Находившиеся на берегу люди тут же устремились на возвышенность, где за происходящим наблюдал их гид.

По его словам, перед экскурсией всех клиентов в обязательном порядке информируют о том, как себя вести в случае обрушения ледника, так что туристы "скорее были не напуганы, а взволнованы".

На записи видно, что спешный подъем на высоту не был напрасным — на водной глади за считанные секунды поднялась мощная волна. Удар ее, впрочем, был не столь силен, как можно было предположить.

"Это очень серьезное происшествие, поскольку столь большие волны — редкое явление в лагуне", — признал гид.