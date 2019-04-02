Учитель труда "погладил" шаловливого школьника утюгом

Полиция начала проверку по обращению жительницы Воронежской области, заявившей, что ее сына на уроке учитель специально обжег утюгом.

Об этом проинформировал общественность представитель главного управления МВД по региону, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что 20 марта в Землянской школе Семилукского района Воронежской области на уроке труда учащиеся плохо себя вели, выведя из себя педагога, который несмотря на 30-летний стаж работы, не совладал с нервами и вырвав утюг из розетки, провел одному из мальчиков по спине.

После этого мать учащегося обратилась с заявлением в полицию, сообщив, что ее сын получил ожоги. После инцидента учитель написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Правоохранительные органы и департамент образования проводят расследование случившегося.