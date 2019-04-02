Русскую модель в Таиланде до полусмерти избил муж

Русскую модель Катю Авинову на глазах маленького сына избил бывший муж Глеб Евтеев в их доме в Таиланде. Якобы он приревновал Катю к ее другу Андрею. По словам Екатерины, Глеб связал ее скотчем, а затем начал наносить побои.

После нескольких ударов она потеряла сознание, а очнулась от резкой боли в луже собственной крови. После этого Катя оказалась на больничной койке. Врачи зафиксировали перелом лицевых костей, черепно-мозговую травму и отек мозга. Екатерине сделали экстренную операцию. Что с ее сыном, она не знает до сих пор. По слухам, Глеб увез малыша в Россию.

Несмотря на тяжелое состояние, Екатерина прилетела в Россию, чтобы найти своего сына Максима и наказать мужа-тирана. У женщины по-прежнему кружится голова, она плохо видит и то и дело теряет сознание. Катя рассказала, что с бывшим мужем она прожила три с половиной года, а 29 декабря 2018 года пара развелась. Девушка говорит, что вначале в их отношениях царила идиллия, она была хорошей женой и мамой, и все были счастливы. Но через два года все изменилось. Глеб все чаще избивал Катю, а своим друзьям и родным внушал, что она сумасшедшая.

После побоев 8 марта Глеб рассылал друзьям сообщения, в которых признавался, что убил Катю. Сама Катя по пути в скорую сделала селфи и отправила своему начальнику и коллеге по работе – Андрею. Последний забирал ее из госпиталя, отвез домой. Операция в Бангкоке обошлась Кате в миллион рублей. Именно поэтому она сейчас "так хорошо выглядит", пояснила девушка тем, кто не поверил в ее историю.

Катя говорит, что пыталась вызвать полицию, но никто не приезжал, потому что у Глеба есть там свои люди. Оказывается, в прошлом году в состоянии алкогольного опьянения он сбил на байке тайскую семью. Девочка осталась инвалидом, но бывший муж Кати откупился миллионом батов. Якобы поэтому подкупленные тайские полицейские не стали и в этот раз заводить против него дело.

У Глеба же совсем иное видение событий. Вот что он пишет бывшей жене:

"Я себя карал-карал, а в итоге понимаю, что ты реально поскользнулась и башку себе пробила об кафель. До сих пор смотрю на лужу твоей кровищи. Это как так упасть надо было? Я просто в шоке. А теперь все будут думать, что я такой козел и реально тебя избил. Ну, ничего, нормально. Главное – жива-здорова. Все остальное – пустяки".

Родители Глеба тоже не стали извиняться и просто послали Катю "куда подальше".

Подруга Глеба Марина Яковлева утверждает, что Катя сама во всем виновата, что она плохая мать и плохая жена. Якобы она оставляла голодного ребенка одного в отеле в закрытой комнате на ночь, а сама уезжала веселиться. А порой вообще избивала малыша до синяков. Последней каплей для Глеба стало общение Кати с коллегой Андреем Паком – по словам Марины, он застал парочку полуголой в одной кровати.

Где же правда в этой истории? Почему Глеб остается безнаказанным? Куда пропал сын Кати Максим? Удастся ли матери вернуть его? Подробности – в "Прямом эфире" на канале "Россия".