Выборы проиграны: Тимошенко повторяет судьбу Хиллари Клинтон

Сворачивание работы штаба Юлии Тимошенко свидетельствует о том, что она фактически признала итоги первого тура голосования. Такую точку зрения высказал украинский политолог Василь Вакаров в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым". В штабе Тимошенко остались работать только юристы.

"У лидера "Батькивщины" теперь есть только два варианта, чтобы сохраниться у власти: реорганизовать штаб и идти с новой командой на выборы в Верховную раду или заключить некий союз с возможным победителем", — заявил Вакаров.

По мнению ведущего Владимира Соловьева, распустив штаб, Юлия Тимошенко потеряла 2,5 миллиона избирателей.

"Последние железные яйца, которые были в этой кампании, упали и покатились по полу. Политика — это всегда поток. Если ты в воде пытаешься остановиться и сохраниться, ты тонешь. Ты должен постоянно быть в движении. То, что сделала Тимошенко — это путь забвения. Она проиграла. И сейчас повторяет судьбу Хиллари Клинтон", — отметил Соловьев.

Между тем Василь Вакаров считает, что лидер первого тура шоумен и киноактер Владимир Зеленский выражает интересы русскоговорящих людей антироссийского электората. Политолог напомнил, что буквально за несколько дней перед президентскими выборами вышел третий сезон сериала "Слуга народа", который называется "Выборы". Главный герой, простой учитель истории Василий Голобородько, которого играет Зеленский, хочет стать президентом и рассказывает гражданам Украины, что такое власть и как надо заботиться о народе. Таким образом Зеленский уже три года ведет свою избирательную кампанию. Украинцы поверили ему и проголосовали за него.

"А Зеленский и дальше будет играть в этот сериал, ему нельзя сходить с этой дистанции. Я не знаю, кто хуже: Порошенко — представитель национал-патриотов, у которого руки в крови, или же Зеленский-Голобородько?", — сомневается Вакаров.

Первый тур выборов президента прошли на Украине 31 марта 2019 года. Согласно данным ЦИК, никто из кандидатов не набирает необходимого для победы в первом туре числа голосов. В президентской гонке лидирует Владимир Зеленский. Также на выход во второй тур претендуют действующий президент Петр Порошенко и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Второй тур пройдет 21 апреля.