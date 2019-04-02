Украинский контрабандист предстанет перед Таганским судом

Дело украинца Андрея Гашенко, которого обвиняют в контрабанде оружия, передали в Таганский суд города Москвы. Дата его рассмотрения пока не назначена, пишет агентство ТАСС.

Как стало известно журналистам, в 2018 году Гашенко был арестован в Москве при покупке 40 конденсаторов для боевой техники. Обвиняемый утверждает, что ничего не знал о военном назначении этих комплектующих.

Контрабанда оружия и его деталей на Украине — явление распространенное. Так, например, в апреле 2017 года две гражданки Незалежной пытались вывезти из страны блок стволов от 30-миллиметровой корабельной пушки. Арестовали их только польские таможенники.