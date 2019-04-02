Мощность бомбы, взорванной в военной академии, составила до 500 граммов тротила

Специалисты определили мощность взрывного устройства, сработавшего в здании Петербургской военной академии имени Можайского.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказал информированный источник. По словам собеседника агентства, мощность бомбы, состоявшей из пластита и часового механизма составила до 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

В Следственном комитете России квалифицировали случившееся как попытку убить военнослужащих академии и завели уголовное дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом".

Ранее сообщалось, что 2 апреля около 13:30 мск под лестницей, которая ведет в отдел кадров учебного заведения произошел взрыв неустановленного безоболочного предмета. В результате четверо военнослужащих получили различные травмы. Им оказана врачебная помощь, их жизням ничего не угрожает.

Вуз готовит специалистов для космических войск, войск ПВО-ПРО, военно-топографического управления Генштаба и других силовых ведомств.