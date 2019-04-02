Шумахер-младший показал второй результат на тестах "Формулы-1" в Бахрейне

Мик Шумахер, дебютировавший за рулем современного болида "Формулы-1" на тестах в Бахрейне, показал второй результат дня. Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, тестировавший Ferrari, преодолел 56 кругов, проехав один из них за 1 минуту 29,976 секунды.

Лидером тестового дня оказался голландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull (1минута 29,379 секунды). В тройку лучших также попал британец Ландо Норрис из McLaren (1 минута 30,800 секунды). Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят показал 13-й результат.

Напомним, что во второй день тестов, который пройдет 3 апреля, Мик Шумахер выступит за команду Alfa Romeo.