Семье девочки, написавшей письмо Путину, нашли новое жилье

Новое жилье нашли для семьи 12-летней девочки Таси Перчиковой из Псковской области. После того, как девочка обратилась с письмом к президенту России, отношения семьи с жителями Томсино разладились. Для Перчиковых нашли жилье на юге Псковской области, сообщила уполномоченный по защите прав ребенка в Псковской области Наталия Соколова.

На новом месте жительства есть надворные постройки и возможность вести хозяйство. Рядом с домом будет и новое место для работы мамы девочки Елены, и школа, куда пойдет учиться Тася, отметила детский омбудсмен.

Девочка в письме пожаловалась Владимиру Путину на жизненные трудности и попросила помочь в покупке мини-трактора для обработки земли, напоминает "Интерфакс". Односельчане обвинили Перчиковых в мошенничестве и устроили семье травлю, заставив маму девочки уволиться с работы.