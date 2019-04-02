В новгородской школе распылили перцовый газ. Пострадали 9 учеников

Девять детей оказались в больнице после того, как один из учеников новгородской школы распылил в здании перцовый газ, сообщает агентство РИА Новости.

На месте инцидента уже работают следователи. Они восстанавливают полную картину произошедшего: опрашивают учеников и преподавателей.