2 апреля 201919:43
Сильнейший ливень затопил улицы тайской Паттайи
Дождь и шквалистый ветер обрушились на тайский курортный горд Паттайя. Стихия бушевала около двух часов. За это время вода на некоторых улицах поднялась до полутора метров, сообщает телеканал "Россия 24".
Жертв и серьезных разрушений нет. Разве что затоплены первые этажи некоторых зданий и повреждена дамба из мешков с песком на севере города. Синоптики предупреждают, что сильные ливни в течение недели еще могут повториться.
Кроме того, власти Таиланда рекомендуют жителям страны и туристам не подходить к деревьям во время проливных дождей. Ранее в провинции Каласин ветер сломал крупное дерево, которое упало на двух человек. Оба погибли.
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