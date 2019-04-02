Сильнейший ливень затопил улицы тайской Паттайи

Дождь и шквалистый ветер обрушились на тайский курортный горд Паттайя. Стихия бушевала около двух часов. За это время вода на некоторых улицах поднялась до полутора метров, сообщает телеканал "Россия 24".

Жертв и серьезных разрушений нет. Разве что затоплены первые этажи некоторых зданий и повреждена дамба из мешков с песком на севере города. Синоптики предупреждают, что сильные ливни в течение недели еще могут повториться.

Кроме того, власти Таиланда рекомендуют жителям страны и туристам не подходить к деревьям во время проливных дождей. Ранее в провинции Каласин ветер сломал крупное дерево, которое упало на двух человек. Оба погибли.