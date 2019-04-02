Суд удовлетворил иск Фролова против Началовой

Нижегородский областной суд удовлетворил две жалобы бывшего гражданского мужа певицы Юлии Началовой хоккеиста Александра Фролова по делу о взыскании денежных долгов.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

Отмечается, что судебная коллегия по гражданским делам рассмотрела две частные жалобы от Фролова на два определения Нижегородского районного суда, и удовлетворила их, направив дело на рассмотрение в Москву.

38-летняя Юлия Началова умерла 16 марта 2019 года от остановки сердца после заражения крови. По информации средств массовой информации она и Фролов судились из-за доли в квартире в Москве стоимостью около 20 миллионов рублей.