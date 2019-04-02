"Салават Юлаев" одержал первую победу в серии с "Авангардом"

В Уфе завершился третий матч серии между местным "Салаватом Юлаевым" и омским "Авангардом". Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

В стартовом отрезке игры "Салават Юлаев" сумел трижды огорчить вратаря "ястребов" Игоря Бобкова. Шайбы забросили Артем Сергеев, Йоонас Кемппайнен и Тему Хартикайнен. После перерыва место в воротах гостей занял Иван Налимов.

В концовке второго периода нападающий "Авангарда" Денис Зернов отыграл один гол. Однако это был первый и последний успех гостей. А вот хозяева льда усилиями Максима Майорова и Петра Хохрякова довели счет до разгромного – 5:1.

Следующая игра этих соперников состоится 4 апреля в Уфе. Счет в серии стал 2:1 в пользу "Авангарда".