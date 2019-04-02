Мединский приехал на Урал оценить культурную жизнь региона

Министр Владимир Мединский приехал на Урал, чтобы оценить культурную жизнь региона. В частности — как сделать театры доступней и качественней.

На встрече с федеральным министром губернатор пообещал, что к 2024 году в Свердловской области построят, реконструируют и капитально отремонтируют двадцать четыре объекта культуры. А всего в регионе на сегодняшний момент их более двух тысяч. Министр оценивает недавно обновленный фасад цирка и еще строящийся центр "Эрмитаж-Урал".

Исполняющий обязанности директора российской цирковой компании Сергей Беляков.показывает, как подверглись современным технологиям вся внутренняя часть помещения, коммуникации, зрительный зал. Вот только свет и звук остались без внимания. "Я думаю, на это потребуется порядка 600-700 миллионов рублей", – отметил Сергей Беляков.

Как сообщает ГТРК "Урал", в рамках нацпроекта "Культура" Урал гарантировано получит два миллиарда — это только часть федеральных средств, остальное на конкурсной основе. Но необходимо задействовать и самостоятельные вложения.

Министр культуры РФ отмечает, что в Курганской области консолидированный вес культуры в бюджете региона в прошлом году был 3,7 процента, а на 2019 год прогнозируется 3,4. Свердловская область – 3,9, к 3,5. Мединский считает, что, если регион снижает свое финансирование культуры,значит федеральные деньги расходуются не эффективно.

Глава Минкультуры выразил надежду — зрители пойдут в театры с обновлением и новыми технологиями.