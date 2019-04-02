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Выборы на Украине 43 минуты назад
Гонка за второй тур: Порошенко пообещал утопить Зеленского на дебатах
Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против украинских пограничников и авиадиспетчеров из-за недавнего полета в Москву представителей "Оппозиционного блока — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Едва протиснувшись во второй тур выборов Порошенко объявляет войну оппонентам. И ради собственного спасения готов даже пожертвовать бывшими соратниками. Сегодня он поручил проверить на полиграфе все руководство "Укроборонпрома", коррупционный скандал в котором во многом поставил под угрозу его президентство.
- Цифры не сходятся! Где глава комиссии?
Победители объявлены, но голоса до конца не подсчитаны. В окружных избирательных комиссиях очереди и толкотня. Представители месткомов ночью спали на коробках с бюллетенями — принимали медленно.
"С двух часов ночи. К людям относятся как к скоту, все спать хотят, все голодные", — рассказывает один из представителей местных избирательных комиссий.
"Вторые сутки мы в пути", — констатирует другой.
В президиуме цифры не сходились. Это прямо указывает на вбросы. Кто-то из наблюдателей снял на телефон, как охапки бюллетеней забирали у одного кандидата и докладывали другому — Порошенко.
"Сегодня перекидывали в стопку Порошенко 96 бюллетеней от Кошулинского, от Смешко — 100 бюллетеней", — говорят очевидцы.
Юлия Тимошенко, выдержав паузу, 2 апреля все-таки заговорила. На пресс-конференцию она пришла в том же наряде, в котором была на съезде партии: самое начало пути — январь 2019 года, тогда ее только выдвигали в президенты.
"Эти выборы были снова превращены в фарс. И можно твердо сказать, что президентом Порошенко выборы были сфальсифицированы", — подчеркнула глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.
Костюм цвета спелой вишни теперь кажется переспелым. А в западной прессе Тимошенко называют неудачницей. Она не смогла предложить избирателям ничего нового. Проиграла, но как-то легко сдалась: оспаривать результаты президентских выборов не будет. Тимошенко уже заявила: она начинает готовиться к парламентским выборам.
"Тимошенко может создать коалицию с Зеленским и стать премьером", — предполагает политолог Дмитрий Абзалов.
За места в Верховной раде развернется еще более ожесточенная борьба. Ведь у кого большинство в парламенте, тот и сможет ставить условия будущему президенту, кто бы ни победил.
"Я считаю, что на сегодняшний день я не должен комментировать трагедию Юлии Владимировны. Я думаю, что она должна с этим смириться, привыкнуть: слушайте, она является хорошим политическим лидером", — уверен президент Украины и кандидат на президентских выборах Петр Порошенко.
У Порошенко своя трагедия: канцлер Германии его, конечно, поздравила с выходом во второй тур. Но партия Ангелы Меркель в Бундестаге публично заявила, что и Зеленский им теперь интересен.
"Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает, и какая команда политиков будет его поддерживать", — заявили соратники Меркель в германском парламенте.
Петр Алексеевич резко стал собираться в Берлин. Положение шаткое. Он даже в церковь ходил к баптистам, где проповедует его майданный друг Турчинов, развязавший в Донбассе гражданскую войну.
"От него нельзя спрятаться. Нельзя спрятаться. Его провести невозможно, его провести невозможно. Братья и сестры, президент Украины на нашей проповеди. Петр Алексеевич, пожалуйста", — произносит проповедь перед своей паствой секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Он говорил о Боге, но в этот момент вошел Порошенко. И получилось как-то символично: от президента никуда спрятаться с цветами для супруги и орденом для проповедника — Петр Алексеевич наградил Турчинова за верность Украине.
"Я давно мечтал послушать проповедь Александра Турчинова. Он такой скромный человек: не приглашал. Сегодня я пришел без приглашения", — признался кандидат на второй президентский срок Петр Порошенко.
Порошенко агитировал среди баптистов. Зачем-то рассказал о томосе, отчего присутствующие морщились. Так Порошенко собирает электорат, который до этого разогнал. Из 29 миллионов украинских избирателей, каждый третий не голосовал.
"Больше двух – двух с половиной миллионов граждан, которые работают в России. Около 2,5 миллиона граждан, которые сегодня находятся на неконтролируемой территории в Донбассе, Донецке и Луганске. Они вряд ли бы поддержали эту власть, потому что все эти люди были поставлены в такие условия, при которых они не смогли воспользоваться своим конституционным правом, правом выбора", — подчеркивает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.
Порошенко понимает, что проиграл: разрыв между ним и Зеленским двукратный. Но он не сдается. Он вызывает Зеленского на дуэль — политические дебаты, где рассчитывает "утопить" главного конкурента. Спасательный круг для себя самого он ждет от западных кураторов.
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