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2 апреля 201921:00 Елена Ерофеева

Гонка за второй тур: Порошенко пообещал утопить Зеленского на дебатах

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело против украинских пограничников и авиадиспетчеров из-за недавнего полета в Москву представителей "Оппозиционного блока — За жизнь" Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Едва протиснувшись во второй тур выборов Порошенко объявляет войну оппонентам. И ради собственного спасения готов даже пожертвовать бывшими соратниками. Сегодня он поручил проверить на полиграфе все руководство "Укроборонпрома", коррупционный скандал в котором во многом поставил под угрозу его президентство.

- Цифры не сходятся! Где глава комиссии?

Победители объявлены, но голоса до конца не подсчитаны. В окружных избирательных комиссиях очереди и толкотня. Представители месткомов ночью спали на коробках с бюллетенями — принимали медленно.

"С двух часов ночи. К людям относятся как к скоту, все спать хотят, все голодные", — рассказывает один из представителей местных избирательных комиссий.

"Вторые сутки мы в пути", — констатирует другой.

В президиуме цифры не сходились. Это прямо указывает на вбросы. Кто-то из наблюдателей снял на телефон, как охапки бюллетеней забирали у одного кандидата и докладывали другому — Порошенко.

"Сегодня перекидывали в стопку Порошенко 96 бюллетеней от Кошулинского, от Смешко — 100 бюллетеней", — говорят очевидцы.

Юлия Тимошенко, выдержав паузу, 2 апреля все-таки заговорила. На пресс-конференцию она пришла в том же наряде, в котором была на съезде партии: самое начало пути — январь 2019 года, тогда ее только выдвигали в президенты.

"Эти выборы были снова превращены в фарс. И можно твердо сказать, что президентом Порошенко выборы были сфальсифицированы", — подчеркнула глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде Украины Юлия Тимошенко.

Костюм цвета спелой вишни теперь кажется переспелым. А в западной прессе Тимошенко называют неудачницей. Она не смогла предложить избирателям ничего нового. Проиграла, но как-то легко сдалась: оспаривать результаты президентских выборов не будет. Тимошенко уже заявила: она начинает готовиться к парламентским выборам.

"Тимошенко может создать коалицию с Зеленским и стать премьером", — предполагает политолог Дмитрий Абзалов.

За места в Верховной раде развернется еще более ожесточенная борьба. Ведь у кого большинство в парламенте, тот и сможет ставить условия будущему президенту, кто бы ни победил.

"Я считаю, что на сегодняшний день я не должен комментировать трагедию Юлии Владимировны. Я думаю, что она должна с этим смириться, привыкнуть: слушайте, она является хорошим политическим лидером", — уверен президент Украины и кандидат на президентских выборах Петр Порошенко.

У Порошенко своя трагедия: канцлер Германии его, конечно, поздравила с выходом во второй тур. Но партия Ангелы Меркель в Бундестаге публично заявила, что и Зеленский им теперь интересен.

"Зеленский должен в течение следующих трех недель до голосования конкретно указать, за что он выступает, и какая команда политиков будет его поддерживать", — заявили соратники Меркель в германском парламенте.

Петр Алексеевич резко стал собираться в Берлин. Положение шаткое. Он даже в церковь ходил к баптистам, где проповедует его майданный друг Турчинов, развязавший в Донбассе гражданскую войну.

"От него нельзя спрятаться. Нельзя спрятаться. Его провести невозможно, его провести невозможно. Братья и сестры, президент Украины на нашей проповеди. Петр Алексеевич, пожалуйста", — произносит проповедь перед своей паствой секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Он говорил о Боге, но в этот момент вошел Порошенко. И получилось как-то символично: от президента никуда спрятаться с цветами для супруги и орденом для проповедника — Петр Алексеевич наградил Турчинова за верность Украине.

"Я давно мечтал послушать проповедь Александра Турчинова. Он такой скромный человек: не приглашал. Сегодня я пришел без приглашения", — признался кандидат на второй президентский срок Петр Порошенко.

Порошенко агитировал среди баптистов. Зачем-то рассказал о томосе, отчего присутствующие морщились. Так Порошенко собирает электорат, который до этого разогнал. Из 29 миллионов украинских избирателей, каждый третий не голосовал.

"Больше двух – двух с половиной миллионов граждан, которые работают в России. Около 2,5 миллиона граждан, которые сегодня находятся на неконтролируемой территории в Донбассе, Донецке и Луганске. Они вряд ли бы поддержали эту власть, потому что все эти люди были поставлены в такие условия, при которых они не смогли воспользоваться своим конституционным правом, правом выбора", — подчеркивает председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук.

Порошенко понимает, что проиграл: разрыв между ним и Зеленским двукратный. Но он не сдается. Он вызывает Зеленского на дуэль — политические дебаты, где рассчитывает "утопить" главного конкурента. Спасательный круг для себя самого он ждет от западных кураторов.

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