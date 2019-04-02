Годовалому ребенку вкололи просроченное лекарство
Превращали одноразовые инструменты в многоразовые. И давали пациентам просроченные препараты. В Свердловской области идет масштабная проверка больницы, где годовалому ребенку поставили капельницу со сроком годности, истекшим несколько месяцев назад. Испуганной матери сотрудники посоветовали не путать лекарство с йогуртом. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.
В городскую прокуратуру Ольга вместе с мужем приехали прямо из больницы, где лечилась их годовалая дочь. Супруги просят наказать врачей, которые поставили их ребенку капельницу с просроченным лекарством. Шокирующие кадры женщина сделала прямо в палате реанимации.
"Прибежала медсестра, сказала, что вы тут панику разводите, это же не йогурт, который нельзя пить. Лекарства ещё полгода можно принимать и употреблять", — рассказала женщина.
В инфекционную больницу города Полевской маленькую Ксюшу привезли с тяжёлой кишечной инфекцией. После осмотра перевели в отделение интенсивной терапии и установили систему с физраствором. Через несколько минут Ольга заметила, что срок годности препарата истек больше месяца назад.
"Я, конечно, забила тревогу, перекрыла капельницу. Это лекарство могло дать побочный эффект, от которого у моего ребенка начались судороги и он мог впасть в кому", — говорит Ольга Соснова, мать Ксюши.
После возмущения мамы лекарство заменили, однако утренняя смена вновь попыталась установить капельницу с просрочкой уже более, чем на полгода. Когда Ольга опубликовала видео в Интернете, медики просто слили неликвидные медикаменты прямо в раковину.
В самой больнице факт использования просроченных препаратов не отрицают, но настаивают: случай единичный. В доказательство показывают аптечку одной из процедурных.
Проверить лекарства в других помещениях нашей съёмочной группе не позволили. По версии главврача вина лежит на одной из медсестер. Вместо утилизации испорченных препаратов она в нарушение правил хранила их в отдельной комнате.
"Этой комнаты не должно быть, мы сейчас разбираемся, как она появилась, чья она", — заявил Сергей Алферов, главный врач Полевской ЦГБ.
На вопрос, почему испорченные препараты из некой секретной комнаты активно использовались для лечения пациентов, в том числе, младенцев, руководство больницы пока не отвечает. Масштабную проверку учреждения сейчас проводит прокуратура. Не исключено, что по результатам будет возбуждено уголовное дело.
Сотрудники надзорного ведомства уже внесли представление главврачу Сергею Алферову.
"Будет изучено по каким причинам данные медикаменты с сентября 2018 года находились в больнице. Будет проверен порядок их уничтожения и списания", — пообещал Александр Мягков, заместитель прокурора города Полевской.
Если факты грубых нарушений подтвердятся, руководству клиники может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.
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