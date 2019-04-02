Тоже люди: уволенная за фото в купальнике учительница вышла на новую работу

Теперь самая известная учительница Барнаула — Татьяна Кувшинникова. Ее уволили из школы после скандала с фото в купальнике. Теперь она вышла на новую работу. Помогло вмешательство главы Алтайского края. Татьяна сейчас работает в Институте повышения квалификации работников образования.

За компьютером она чувствует себя не так уверено, как у доски, и скучает по детям. Но придется привыкать. Из школы учительницу русского языка уволили за слишком игривое фото в Социальной сети.

"Чья-то мама, которой не понравилась эта фотография, прислала директору фото с вопросом: что теперь учителя у нас так одеваются?" – поясняет Татьяна Кувшинникова.

Татьяна пыталась объяснить, что занимается моржеванием и спортивным плаваньем. Снимок сделан сразу после заплыва, в момент, когда Татьяна качала пресс.

"Все это с целью пропаганды здорового образа жизни. А что там блестящее платье и каблуки — это новогодний костюм, можно так сказать", — допускает бывшая учительница русского языка и литературы.

Оправдания директора не устроили: учителя уволили. В ответ коллеги Татьяны устроили в соцсетях флешмоб. Начали выкладывать свои откровенные фото с хэштегом "#учителятожелюди".

"Фото в купальнике стало настолько пошлым? Господа родители, очнитесь!" – призывали сограждан коллеги Татьяны.

История Татьяны дошла до губернатора Алтайского края.

"Не должно быть таких перегибов, что не можешь в спортивной форме сфотографироваться или во время каких-то занятий по моржеванию. Это неправильно", — подчеркнул в своем выступлении губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

"Губернатор Алтайского края Виктор Петрович Томенко поручил министерству образования разобраться в сложившейся ситуации, способствовать тому, чтобы нормализовать ситуацию, как минимум. Как максимум, сделать все возможное, чтобы ситуация в школе стабилизировалась и гармонизировалась. А также помочь учителю, чтобы справедливость восторжествовала", — рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко.

Татьяну были готовы восстановить в должности, но работать в школе после конфликта она отказалась. Тогда ей предложили место в Институте повышения квалификации. Здесь она будет редактировать пособия для учителей. Пока Татьяна знакомится с новым обязанностями и коллективом.

"Я вас поддержала, в моем Instagram тоже есть фотография с этим хэштегом", — поддерживают Татьяну новые коллеги.

В Институте уже решили, что Татьяна займется еще и разработкой авторского курса "Права и обязанности пользователей соцсетей". Очевидно, своя позиция у нее есть. То самое фото со своей странички она так и не удалила. И даже не закрыла профиль.