Брат Хабиба Нурмагомедова Абубакар подписал контракт с UFC

В рейтинг-листе одного из самых популярных промоушенов смешанных единоборств американском Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) теперь будет два Нурмагомедовых. Вместе с чемпионом Лиги в легком весе Хабибом Нурмаггомедовым будет выступать его двоюродный брат Абубакар.

Об этом событии сам чемпион сообщил журналистам: "Он [Абубакар] уже в UFC, — цитирует Хабиба ТАСС. – Ведем переговоры по дате [ближайшего выступления]". При этом известно, что Абубакар может вернуться в октагон не раньше октября 2019 года, поскольку он дисквалифицирован за драку посла боя Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора.

Ранее родственник Хабиба Нурмагомедова выступал в другой американской лиге ММА – PFL. Всего на его счету в турнирах по смешанным единоборствам 15 побед и 2поражения при одной ничьей.