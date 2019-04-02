Мэй просит больше времени для Brexit

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 12 апреля, однако в правительстве до сих пор нет согласия по вопросу оптимального выхода. Поэтому глава парламента Тереза Мэй просит еще немного времени, чтобы наладить диалог с оппозиционными партиями и найти способ разрешить кризис, сообщает агентство РИА Новости.

В частности, премьер-министр хочет устроить переговоры с лидером Лейбористской партии Джереми Корбином. Кроме того, Мэй напомнила, что условия сделки с Брюсселем по выходу из Евросоюза уже никак не изменить, так как они согласованы 27 странами.

Напомним, в 2016 году Великобритания провела референдум о выходе из Европейского союза. За это решение высказались 51,9% граждан Островов.