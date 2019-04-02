В Стокгольме полицейский встретил в сауне беглого преступника

"Голый арест" – с таким и похожими заголовками вышли в начале апреля некоторые шведские газеты. Полицейский из Стокгольма отправился в выходной день в сауну и обнаружил там преступника, который тоже решил попариться. Стражу порядка удалось задержать злоумышленника.

Об этом инциденте представители отделения полиции в стокгольмском округе Ринкебю гордо сообщили в своем официальном "Фейсбуке".

Неназванный страж порядка узнал среди находившихся в сауне мужчин нарушителя, который скрылся после того, как его приговорили к тюремному заключению за торговлю наркотиками.

Сообщается, что преступник тоже узнал стража порядка, но не успел скрыться. Полицейский задержал его голыми руками с помощью напарника, который составлял шведу компанию.

"Мы везде. Даже если вы нас не видите", — написали представители полиции в своих соцсетях.