Панихида по рэперу Нипси Хасслу обернулась паникой и давкой

В Лос-Анджелесе на панихиде по убитому в ночь на первое апреля рэперу Нипси Хасслу образовалась давка. Около 300 человек в панике разбежались в разные стороны, услышав громкий звук, похожий на выстрел. Пострадали 19 человек, сообщает ABC.

Поклонники застреленного рэпера Нипси Хассла пришли проститься с ним к дверям лос-анджелесского магазина Marathon Clothing, возле которого накануне произошла трагедия. Внезапно рядом с местом панихиды раздался оглушительный хлопок.

Собравшиеся в панике разбежались в разные стороны. На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как люди бегут прочь сломя голову.

