82-летний президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика проинформировал Конституционный совет страны о сложении с себя полномочий главы государства.

Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность известили алжирские СМИ.

Бутефлика, который занимает пост главы государства с 1999 года, в 2013 году перенес инсульт и страдает от серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее, он собирался баллотироваться в апреле на пятый президентский срок, что вызвало волну протестов в стране.

Дело дошло до того, что к престарелому политику с призывом немедленно уйти в отставку обратился главнокомандующий алжирской армией Ахмед Салах.

Срок президентских полномочий Бутефлики истекает 28 апреля.