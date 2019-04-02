2 апреля 201922:15
82-летний президент Алжира подал в отставку
Президент Алжира Абдель-Азиз Бутефлика проинформировал Конституционный совет страны о сложении с себя полномочий главы государства.
Как передает "Интерфакс", об этом мировую общественность известили алжирские СМИ.
Бутефлика, который занимает пост главы государства с 1999 года, в 2013 году перенес инсульт и страдает от серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее, он собирался баллотироваться в апреле на пятый президентский срок, что вызвало волну протестов в стране.
Дело дошло до того, что к престарелому политику с призывом немедленно уйти в отставку обратился главнокомандующий алжирской армией Ахмед Салах.
Срок президентских полномочий Бутефлики истекает 28 апреля.
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