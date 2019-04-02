Столица России в мае впервые примет чемпионат страны по ММА

Очередное первенство России по смешанным единоборствам пройдет с 3 по 5 мая в Москве. Более 200 бойцов со всей страны будут соревноваться во дворце спорта "Динамо" в Крылатском. Одновременно с чемпионатом состоится отбор в сборную, которая будет представлять Россию на чемпионатах мира и Европы.

"Впервые чемпионат России пройдет в Москве, — сказал председатель наблюдательного совета Союза ММА России, известный боец Федор Емельяненко. – Атлеты со всех регионов страны прошли нелегкий отбор на региональных чемпионатах. Растет популярность нашего вида спорта, растет количество участников соревнований. Впереди у бойцов национальный чемпионат, на котором пройдет отбор в сборную".

"Даже после объединения двух международных федераций и усиления конкуренции сборная России занимает лидирующее положение в мире. Это показывает успешность работы нашей организации и накладывает большую ответственность на бойцов-участников чемпионата страны", — сказал Федор.

По словам Емельяненко, в этом году ожидаются небольшие изменения в правилах: "Международная федерация IMMAF диктует свои условия. Но это только приблизит наш вид спорта к приему в олимпийскую семью".