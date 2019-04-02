Покойный Стэн Ли вновь появится в кино

Режиссер нового фильма по комиксам Marvel "Мстители: Финал" Джо Руссо рассказал, что в картине появится последнее камео Стэна Ли, создателя многих супергероев. Ли скончался 12 ноября 2018 года в возрасте 95 лет и снялся почти во всех фильмах Marvel.

"Это камео Стэна Ли, вероятно, станет последним. С ним всегда было замечательно работать", — рассказал Руссо во время пресс-тура по Индии.

Интересно, что все камео Ли в разных фильмах Marvel связаны между собой.

В российский прокат "Мстители: Финал" выходит 29 апреля.