Байкер поймал банду жестоких похитителей собак в Москве

Банду похитителей породистых собак разоблачил житель подмосковного Ступина. У брата байкера Сергея Лежнева исчез пес — шестилетняя гончая по кличке Эльма. Он самостоятельно начал ее розыск.

Мужчины обратились в полицию. На камерах видеонаблюдения было видно, как двое мужчин азиатской внешности запихивают собаку в багажник черной "Волги" с литыми дисками. На ней предполагаемые похитители домашних питомцев приехали к автосервису села Семеновское, сообщает "Комсомольская правда".

Пока браться Лежневы были заняты починкой машины, похитители поймали их собаку. Шесть дней Сергей выслеживал машину, сопровождал ее в поездках по Симферопольскому шоссе до Москвы. А 1 апреля перегородил дорогу машине, у которой спустило колесо. Сюда же подоспели и вызванные полицейские.

Владельцами машины оказалась семья Пак. Они утверждают, что являются гражданами Северной Кореи. Отец семейства и его 27-летний сын в показаниях путаются. Но мать семейства рассказала, что Эльмы в живых уже нет. Собак они отлавливали в Москве и Подмосковье, сразу убивали, а мясо продавали заказчику в корейский ресторан.

Сотрудники полиции нашли в багажнике машины капли крови, 21 собачий ошейник, веревки, палки и ножи. Ошейники корейская семья сохраняла в качестве трофеев.