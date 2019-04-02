Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
2 апреля 201922:22

Байкер поймал банду жестоких похитителей собак в Москве

facebook.com

Банду похитителей породистых собак разоблачил житель подмосковного Ступина. У брата байкера Сергея Лежнева исчез пес — шестилетняя гончая по кличке Эльма. Он самостоятельно начал ее розыск.

Мужчины обратились в полицию. На камерах видеонаблюдения было видно, как двое мужчин азиатской внешности запихивают собаку в багажник черной "Волги" с литыми дисками. На ней предполагаемые похитители домашних питомцев приехали к автосервису села Семеновское, сообщает "Комсомольская правда".

Пока браться Лежневы были заняты починкой машины, похитители поймали их собаку. Шесть дней Сергей выслеживал машину, сопровождал ее в поездках по Симферопольскому шоссе до Москвы. А 1 апреля перегородил дорогу машине, у которой спустило колесо. Сюда же подоспели и вызванные полицейские.

Владельцами машины оказалась семья Пак. Они утверждают, что являются гражданами Северной Кореи. Отец семейства и его 27-летний сын в показаниях путаются. Но мать семейства рассказала, что Эльмы в живых уже нет. Собак они отлавливали в Москве и Подмосковье, сразу убивали, а мясо продавали заказчику в корейский ресторан.

Сотрудники полиции нашли в багажнике машины капли крови, 21 собачий ошейник, веревки, палки и ножи. Ошейники корейская семья сохраняла в качестве трофеев.

Сейчас

21:58

82-летний президент Алжира подал в отставку

17:11

Взрыв в академии Можайского: возбуждено дело о покушении на убийство

16:50

У аэропорта Екатеринбурга произошла перестрелка

14:47

В академии Можайского нашли вторую мину

14:09

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

14:07

В петербургской военной академии Можайского прогремел взрыв

12:57

Госдума разрешила охоту с луком

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Гонка за второй тур: Порошенко пообещал утопить Зеленского на дебатах

Гонка за второй тур: Порошенко пообещал утопить Зеленского на дебатах

2 часа назад
Мощность бомбы, взорванной в военной академии, составила до 500 граммов тротила

Мощность бомбы, взорванной в военной академии, составила до 500 граммов тротила

4 часа назад
82-летний президент Алжира подал в отставку

82-летний президент Алжира подал в отставку

1 час назад
Тоже люди: уволенная за фото в купальнике учительница вышла на новую работу

Тоже люди: уволенная за фото в купальнике учительница вышла на новую работу

2 часа назад
"Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф

"Аэрофлот" и "Россия" ввели безбагажный тариф

3 часа назад
Суд удовлетворил иск Фролова против Началовой

Суд удовлетворил иск Фролова против Началовой

3 часа назад
Топ-9 глав государств без опыта в политике

Топ-9 глав государств без опыта в политике

12 часов назад
"Сам себе режиссер" Лысенков сокрушается, что не смог стать однолюбом

"Сам себе режиссер" Лысенков сокрушается, что не смог стать однолюбом

8 часов назад
Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Сашу Колбасова спасет операция на позвоночнике

01.04.2019 08:30
Не смогла остаться в стороне. Как Наталия Филева помогала родному Новосибирску

Не смогла остаться в стороне. Как Наталия Филева помогала родному Новосибирску

5 часов назад
На пути к искусственной жизни: компьютер впервые полностью сгенерировал геном живого организма

На пути к искусственной жизни: компьютер впервые полностью сгенерировал геном живого организма

8 часов назад
Шторм в южной части Тихого океана перевернул весельную лодку Федора Конюхова

Шторм в южной части Тихого океана перевернул весельную лодку Федора Конюхова

11 часов назад
В Доме музыки наградили победителей Конкурса пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки наградили победителей Конкурса пианистов Владимира Крайнева

7 часов назад
В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

В "Зарядье" выступит один из лучших квартетов мира

13 часов назад
"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

"Балканский рубеж" - самый обсуждаемый российский фильм марта

01.04.2019 15:55
Байкер поймал банду жестоких похитителей собак в Москве

Байкер поймал банду жестоких похитителей собак в Москве

55 минут назад
Объявлены российские цены на флагманы Huawei P30 и P30 Pro

Объявлены российские цены на флагманы Huawei P30 и P30 Pro

1 час назад
Появление музея истории проституции в Москве вызвало возмущение местных жителей

Появление музея истории проституции в Москве вызвало возмущение местных жителей

1 час назад
Панихида по рэперу Нипси Хасслу обернулась паникой и давкой

Панихида по рэперу Нипси Хасслу обернулась паникой и давкой

1 час назад
Годовалому ребенку вкололи просроченное лекарство

Годовалому ребенку вкололи просроченное лекарство

1 час назад
Мэй просит больше времени для Brexit

Мэй просит больше времени для Brexit

2 часа назад
Сильнейший ливень затопил улицы тайской Паттайи

Сильнейший ливень затопил улицы тайской Паттайи

3 часа назад
"Септолете плюс" и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

"Септолете плюс" и ряд других препаратов прекратят ввозить в Россию

3 часа назад
В новгородской школе распылили перцовый газ. Пострадали 9 учеников

В новгородской школе распылили перцовый газ. Пострадали 9 учеников

4 часа назад
Семье девочки, написавшей письмо Путину, нашли новое жилье

Семье девочки, написавшей письмо Путину, нашли новое жилье

4 часа назад
Тайная религия: археологи обнаружили в озере Титикака древние ритуальные подношения

Тайная религия: археологи обнаружили в озере Титикака древние ритуальные подношения

5 часов назад
Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Динамо"

Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе "Динамо"

5 часов назад
Учитель труда "погладил" шаловливого школьника утюгом

Учитель труда "погладил" шаловливого школьника утюгом

5 часов назад
Дешевый сыр из мышеловки: после хостелов депутаты возьмутся за апартаменты

Дешевый сыр из мышеловки: после хостелов депутаты возьмутся за апартаменты

5 часов назад
Убежать от Брейдамеркюриёкюдля: крупнейший в Европе ледник отпугнул туристов

Убежать от Брейдамеркюриёкюдля: крупнейший в Европе ледник отпугнул туристов

5 часов назад
У аэропорта Екатеринбурга произошла стрельба

У аэропорта Екатеринбурга произошла стрельба

6 часов назад
Россиянка подожгла дом свекрови, решив, что она ведьма

Россиянка подожгла дом свекрови, решив, что она ведьма

6 часов назад
СМИ: три "айфона" с OLED-экранами выйдут в 2020 году

СМИ: три "айфона" с OLED-экранами выйдут в 2020 году

6 часов назад
Пьяные пассажиры сожгли колонку, играя в "огненную рулетку" на заправке

Пьяные пассажиры сожгли колонку, играя в "огненную рулетку" на заправке

6 часов назад
В Мурманске на крышу автомобиля отловщика собак водрузили красный гроб

В Мурманске на крышу автомобиля отловщика собак водрузили красный гроб

6 часов назад
Ни один из подсудимых по делу о теракте в Петербурге не признал вину

Ни один из подсудимых по делу о теракте в Петербурге не признал вину

7 часов назад
Ребенка засосало в грязь по пути из школы в Малоярославце

Ребенка засосало в грязь по пути из школы в Малоярославце

7 часов назад
В Госдуме хотят защитить россиян отечественным шифрованием

В Госдуме хотят защитить россиян отечественным шифрованием

8 часов назад
В Москву привезли парту со "следами" Гагарина

В Москву привезли парту со "следами" Гагарина

8 часов назад
Глава столичной ГИБДД подал в отставку

Глава столичной ГИБДД подал в отставку

8 часов назад
Серийный маньяк, резавший москвичек, сядет пожизненно

Серийный маньяк, резавший москвичек, сядет пожизненно

9 часов назад
Kia назвала российские цены на "бюджетную Panamera"

Kia назвала российские цены на "бюджетную Panamera"

10 часов назад
В России вскоре может появиться вакцина от аллергии на кошек

В России вскоре может появиться вакцина от аллергии на кошек

10 часов назад
Открыт новый эффект музыки Моцарта

Открыт новый эффект музыки Моцарта

10 часов назад
Visa запретила российским банкам выпускать контактные карты

Visa запретила российским банкам выпускать контактные карты

10 часов назад
Канделаки: контракт с RT это не первоапрельская шутка

Канделаки: контракт с RT это не первоапрельская шутка

11 часов назад
Драку племянницы Сергея Скрипаля и ее мужа в ярославском ТСЖ сняли на видео

Драку племянницы Сергея Скрипаля и ее мужа в ярославском ТСЖ сняли на видео

12 часов назад
Названы самые востребованные "проходимцы" на вторичном рынке

Названы самые востребованные "проходимцы" на вторичном рынке

12 часов назад
Новые iPhone получат большие батареи и двустороннюю беспроводную зарядку

Новые iPhone получат большие батареи и двустороннюю беспроводную зарядку

12 часов назад
Божена Рынска взяла фамилию Малашенко

Божена Рынска взяла фамилию Малашенко

12 часов назад
8 моментов, ради которых мы пересматриваем мультики

8 моментов, ради которых мы пересматриваем мультики

13 часов назад