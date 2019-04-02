Хлеб для "бедных" Стерлигова раскритиковали за высокую цену

"Злобные неблагодарные псы возмущаются и брызжут слюной". Узнаваемый стиль общения в Instagram Германа Стерлигова. И здесь же приписка, вернее своего рода констатация: "Достали дебилы". Адресовано тем, кто позволил себе критические замечания, в связи с его новой ценовой политикой.

Речь о пресловутом "хлебе без ГМО", который, как чуть ранее анонсировал сам же предприниматель, отныне можно купить с большой скидкой, прямо у него в слободе. Открыл там магазин. Легендарной вывески про "тех самых" на фасаде не замечено. Зато есть другая. Мол, в наличии — "продукты для бедных".

И тут сразу вопрос: кого можно считать таковыми? Судя по сотням негодующих комментариев к публикации, мнение большинства с мнением самого Стерлигова категорически не совпало. Если обобщить: называют позиционирование лавки в качестве торговой точки эконом-класса форменным издевательством.

Поскольку килограмм всё того же хлеба в ней стоит 440 рублей. Что сказать? Действительно, немало. И, пожалуй, совсем не похоже на вариант для малоимущих. Однако у продавца по его словам, железные аргументы.

"Стерлигов для бедных" — это тот же дорогой хлеб, из стоимости которого вычли плату за аренду помещения в центре Москвы. В составе хлеба — натуральный мед, закваска, зерно для муки выращивается без использования химикатов, а выпекается тесто в настоящей русской печи. 440 рублей – это килограмм, то есть буханка в 300 граммов обойдется 132 рубля.

"Это цена для бедных людей. Я не иронизирую, я не глумлюсь. Те, которые говорят "мы в хлебопечке печем, у нас себестоимость 50 рублей", да вы в хлебопечке отраву печете! Потому что вы муку берете в магазине осветленную, выращенную из зерна ГМОшного, химией засыпанного!" – заявил Стерлигов.

Магазин "Крестьянская березка" открылся в Истринском районе Московской области. Даже добраться сюда – удовольствие не из дешевых. Если ехать из центра Москвы на общественном транспорте, надо сначала полтора-два часа провести в электричке (цена поездки около 200 рублей), а от станции –придется добираться на такси, а это еще 250-300 рублей.

"Есть, конечно, категория людей, которые специально катаются на фермы за органик-продуктами, хотя в принципе они ничем по питательным свойствам не отличаются…Для своей аудитории, повернутой на пище без ГМО, он все сделал очень грамотно", — говорит Александр Тарасенко, стратегический директор рекламного агентства.

А еще в слободе Германа Стерлигова православный дресс-код — женщинам положено приезжать исключительно в юбках в пол. Мужчинам запрещено появляться в селе с серьгами на любой части тела, на одежде не должно быть крамольных изображений.

Казалось бы, целый квест, а не поездка за хлебом! Но предприниматели из соседних хозяйств даже завидуют Стерлигову, говорят, что за его фермерскими продуктами за одни выходные могут приехать до полутора тысяч гостей.

"Основная масса покупателей – это люди, которые приезжают на обычных машинах, на недорогих отечественных, достаточно старых. Некоторые специально покупают пореже, но дорогой хороший хлеб, который был 100 лет назад, чтобы попробовать. Это реально такое паломничество за хорошим продуктом, который можно посмотреть, как производится, как мелется, все заквашивается, то есть там еще и довольно большой сегмент агротуризма", — проинформировал общественность Олег Сирота, фермер и сыровар из Московской области.

Маркетологи говорят, что слово "бедность" на вывесках лучше не писать. Правда, если вы эпатажный предприниматель, можно себе позволить некоторые вольности.

"Слово "бедность" многих людей отталкивает, потому что им не хочется себя таковыми считать. Но здесь я хотел бы вернуться к тому, что господин Стерлигов сам по себе бренд. И в рамках бренда "Стерлигов" не как личность, а как Стерлигов-бренд он может себе позволить достаточно экстравагантные ходы, которые классическая компания на вооружение не приняла", — говорит Николай Григорьев, член совета "Российской гильдии маркетологов".

Бизнесмен Стерлигов заверил нас, что сейчас, когда у него не осталось накоплений, он не смог бы себе позволить свой же хлеб, который в московских магазинах стоит до трех тысяч рублей за буханку. Поэтому и сам бы мог стать клиентом магазина для бедных. Одним словом, "Крестьянская березка" — не порок.