Алжир: за отставку президента высказались военные и члены правящей партии

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку. Это случилось до окончания четвертого президентского срока. В своем послании он заявил, что принял все меры для обеспечения преемственности власти. Почему ему пришлось раньше сложить полномочия?

Президентскую присягу в 2014 году Абдельазиз Бутефлика принес уже в инвалидном кресле. Годом ранее он перенес инсульт. С тех пор много и тяжело болел и почти не появлялся на публике. Но это не помешало тогда выиграть выборы и стать президентом в четвертый раз.

Впервые Бутефлика стал президентом Алжира в 1999 году. Тогда в стране шла гражданская война; он сделал все, чтобы завершить ее. А после дал амнистию всем участникам и допустил в правительство оппозицию, чем обеспечил себе поддержку со всех сторон. Бутефлика смог стабилизировать экономику, но потом упали цены на нефть и бюджетный дефицит резко вырос. О решении Бутефлики идти на выборы в пятый раз объявили в начале этого года, когда самого президента уже не было в стране. Он лечился в Швейцарии и, по данным СМИ, находился и до сих пор находится в критическом состоянии. Документы в избирком привез начальник охраны.

Малочисленные поначалу протесты против выдвижения Бутефлики быстро переросли в многотысячные акции. В середине марта на улицу вышли уже более миллиона человек.

Президенту, заявили алжирцы, пора и уйти.

"Мы знаем, что президент очень болен и не может работать. Это даже подтвердил командующий армией".

"Он должен был подать в отставку в первую неделю протестов, когда мы говорили, что не хотим его на пятый срок".

В итоге за отставку Бутефлики выступили даже члены правящей партии и высокопоставленные военные. Теперь прошение президента рассмотрит Конституционный совет страны, потом за досрочное прекращение полномочий должен проголосовать парламент. Обязанности главы государства на ближайшие месяцы возьмет на себя спикер сената. А потом Алжир будет готовиться к новым выборам, уже без Бутефлики в списке кандидатов.