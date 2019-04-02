Большой пожар в калининградской промзоне потушили

Пожар в промышленной зоне в Калининграде, в здании бывшего целлюлозно-бумажного завода, полностью ликвидирован. Выгорело около двух тысяч квадратных метров. Пострадавших нет.

По данным МЧС, пожар, который возник на площади 1,8 тысячи квадратных метров, тушили сутки. Причиной возгорания мог стать пал травы и горение камыша, передает РИА Новости. По другим данным, причиной пожара стали деревянные поддоны. Сначала загорелись они, и уже потом пожар перекинулся на здание.