Саратовский портной нокаутировал и ограбил уволившую его начальницу

Двух ударов хватило 36-летнему саратовцу, чтобы лишить чувств 54-летнюю бывшую начальницу, уволившую его за прогулы. Впрочем, как отмечает региональное управление МВД, демонстрацией силы дело не ограничилось — злоумышленник еще и ограбил знакомую. Его действия сняла камера наблюдения.

Не раз сидевший за разбой мужчина трудился на швейной фабрике, но часто не появлялся на рабочем месте, уповая на милость бригадира. Последняя до поры до времени покрывала прогулы подчиненного, но и ее терпение лопнуло — о свободном графике подозреваемого узнало руководство, после чего его попросили на выход. Трудоустроиться в Саратове у портного не вышло, он отправился на заработки в Москву, но и тут потерпел фиаско.

Вернувшись, мужчина 1 апреля отправился на прежнее место работы, однако разговор с бригадиром не заладился: бывшая начальница просила его не обижаться на нее, но места не предлагала.

"У меня в голове что-то щелкнуло, и я ее вырубил", — признался на допросе задержанный.

Он не просто нокаутировал экс-коллегу, но и сорвал с ее шеи золотую цепочку стоимостью 80 тысяч рублей, которую благополучно пристроил в ломбард. К тому моменту, когда его доставили в отделение, деньги он уже потратил. Суда получивший профессию в местах не столь отдаленных мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе.