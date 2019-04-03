"Вулверхэмптон" во второй раз подряд обыграл "Манчестер Юнайтед"

В чемпионате английской футбольной премьер-лиги продолжаются матчи 33-го тура. В очередной встрече клуб "Вулверхэмптон" принимал на домашнем газоне соперников из "Манчестер Юнайтед". Эти команды встречались две недели назад в Кубке Англии. В Обоих матчах победили "волки" с одинаковым счетом 2:1.

Поражение "МЮ" в кубковой игре многие сочли за сенсацию. Однако в ответном матче "Вулверхэмптон" подтвердил, что способен бороться с "бумажными" фаворитами. Более того, хозяева проигрывали после гола Мактомини. Но еще в первом тайме Диогу Жота счет сравнял, а победу хозяевам принес автогол Смоллинга. "Вулвз" поднялись на 7-е место в таблице. "МЮ" остался на 5-й строчке.