Займы под залог жилья, ипотека и долги по кредитам: мнение ЦБ

Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья. Об этом заявила Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

Одной из первых тем на заседании межрегионального банковского совета стали безналичные платежи. За прошлый год их объем вырос на 40 процентов — до 48 трлн рублей. Сейчас на руках у населения 270 миллионов банковских карт. И все активней ими стали пользоваться пенсионеры. Правда, до сих пор остается проблемой высокая комиссия за переводы и эквайринг. Помочь должна система быстрых платежей.

"Первый этап, о чем мы говорили, снижение эквайринговой комиссии в сегментах социально значимых товаров и услуг – образование, здравоохранение, аптеки, и при крупных покупках (автомобили, недвижимость). Это вызывало как раз значительное число вопросов. Это может быть первым этапом. Дальше надо продолжать обсуждать, находя баланс интересов", — заявил Эльвира Набиуллина.

Обсудили самый быстрорастущий сегмент финансового рынка — ипотеку. Несмотря на рост ставок, качество портфеля остается высоким: 98 процентов платят ежемесячные платежи в срок. Для тех, кто с нагрузкой не справляется, появятся ипотечные каникулы. Они позволят замораживать кредит на срок до полугода, пока заемщик, например, ищет новую работу. Кроме того, власти думают над мерами по снижению ставки на жилищные кредиты до 8 процентов.

"Не знаю, кому дают десять процентов. Многие мои знакомые, которые взяли ипотеку, говорят, что это 11,9, то есть чуть меньше 12, но не десять и не восемь, — говорит Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации. – Задачу в восемь процентов обозначил, кстати, президент в своем послании. Задача эта непростая. Вот так, с маху, сказать, что завтра будет восемь процентов, невозможно. Но вместе с тем это задача выполнимая, и решить ее необходимо совместными усилиями".

Несколько хуже ситуация в потребительском кредитовании. Долговая нагрузка, то есть отношение ежемесячных платежей гражданина к его доходу, выросла в 2018-м почти до 10 процентов. Так уже было в 2014 году. Особо остро проблема стоит в Калмыкии, Туве, Чувашии, Иркутской области и Югре. Люди берут новые кредиты для покрытия предыдущих и, как правило, обращаются в микрофинансовые организации. К ним Центробанк решил ужесточить требования.

"Уже необходимо охлаждать рост необеспеченного кредитования. С 1 апреля надбавки были повышены на 30 процентных пунктов по кредитам со стоимостью от 10 до 30 процентов", — заявила Эльвира Набиуллина.

Инфляция. Уже во второй половине года квартальные темпы роста потребительских цен опустятся до 4 процентов. А к целевым показателям, прогнозирует Банк России, получится вернуться к 2020 году. Как это случится, регулятор подумает о снижении ключевой ставки.