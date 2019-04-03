КНДР и Россия решают вопросы сотрудничества в области безопасности

Министр внутренних дел России с рабочим визитом в Северной Корее. Главный акцент сделан на сотрудничестве в области безопасности.

Подарок – бронзовый бюст основателя российского Министерства внутренних дел графа Кочубея – символичен. Он отсылает и к общей истории, и к давним традициям взаимного партнерства.

О том, что Россия и дальше намерена развивать сотрудничество с КНДР, говорил и нынешний глава МВД Владимир Колокольцев. Одна из жизненно важных областей — безопасность. Поэтому акцент в ходе рабочего визита сделан на совместной работе правоохранительных органов. У России большой накопленный опыт, которым она готова делиться с коллегами из Северной Кореи. В том числе, опыт, полученный по итогам недавнего футбольного чемпионата мира.

Уже в ближайшее время представители КНДР приедут в Россию на Московскую конференцию по международной безопасности и Восточный экономический форум. А еще наметят конкретные совместные проекты. Это и розыск, и выдача преступников, вопросы трудовой миграции.

Что касается общей истории, российская делегация почтила память советских воинов, погибших при освобождении Кореи в годы Второй мировой войны. По традиции возложили и венок к памятнику Ким Ир Сену и Ким Чен Иру на возвышенности Мансудэ.