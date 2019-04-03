Mercedes-Benz в Москве и Подмосковье: новые заводы, новые площадки

В Московской области пройдет церемония открытия завода, на котором будут собирать автомобили Mercedes-Benz. А в Москве накануне открыли новый дилерский центр.

Дилерский комплекс за три миллиарда рублей, причём уникален он не только из-за стоимости, но и по наполнению. Высокотехнологичный, расположен на историческом месте, знакомом всем автолюбителям — на территории бывшего завода ЗИЛ, прямо в модельном цехе (разумеется, после масштабной реконструкции). Сегодня здесь начнут продавать "Мерседесы". Обновлённую площадку презентуют мэру Москвы Сергею Собянину, вместе с ним принять объект приехал глава немецкого автоконцерна Дитер Цетше.

"Здесь созданы сотни новых рабочих мест. Это крупнейший дилерский центр "Мерседес". Новое место, новая точка, которая даёт новые доходы. Всё это оживляет старое место, которое несколько лет назад было запущено и заброшено", — заявил Сергей Собянин.

Здание дополнили панорамным остеклением, для эффектности и объёма использованы самые крупные в российском строительстве панели размером 3 на 6 метров. В планах продавать свыше 2,5 тысячи машин в год. По оценке аналитиков главного инвестора, группы "Авилон", ожидаемый срок окупаемости — от четырёх до пяти лет.

"Мы очень благодарны за возможность продемонстрировать наш бренд в центре Москвы. Если мы можем сделать вклад, то это выигрышная ситуация для всех", — говорит Дитер Цетше.

Как добавил глава автомобильного подразделения Mercedes-Benz, под "мы" он подразумевает всех партнёров проекта, инвесторов и, разумеется, покупателей.

Дилерский центр — ещё один шаг "Мерседес" навстречу российским партнёрам. Инвестиции и присутствие компании в нашей стране растут. Официальное открытие салона приурочено к другому знаковому запуску завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz. По планам компании, проектная мощность предприятия составит 25 тысяч машин в год.