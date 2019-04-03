"Барселона" спасла почти проигранный матч против "Вильярреала"

В чемпионате Испании по футболу в высшем дивизионе единоличный лидер турнира "Барселона" гостила в матче 30-го тура у "Вильярреала". Матч получился фантастический по интриге. Гости вели 2:0, потом хозяева забили четыре (!) гола и выигрывали за 2 минуты до конца 4:2. Но в итоге ничья – 4:4.

Игра началась с преимуществом каталонцев и они повели к 16-й минуте после голов Коутиньо и Малкома. Но постепенно игра выровнялась, а затем уже игроки "желтой подводной лодки" стали использовать свои шансы. В первом тайме это сделал Чуквуэзе, а во втором Токо-Экамби, Иборра и Бакка.

Так матч приближался к концу, а "Барса" "горела" со счетом 2:4. И тут за дело взялись лидеры каталонцев. Сначала Месси на 90-й минуте со штрафного сократил разрыв, а затем, уже в добавленное время Суарес принес гостям ничью. Надо, впрочем, признать, что хозяева доигрывали в меньшинстве после удаления Альваро Гонсалеса. И все же камбэк гостей на последних минутах впечатляет.