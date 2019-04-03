Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью в Донбассе военнослужащей Яны Червоны. Украинская националистка, воевавшая на Донбассе с 2016 года, погибла от прямого попадания мины в блиндаж.

По словам Порошенко, "человек веселого нрава", как он ее назвал в своем Facebook, погиб в результате обстрела позиций 54-й отдельной механизированной бригады, передает РИА Новости.

Червона была пулеметчицей, имела позывной "Ведьма".

Военная операция против Донбасса и Луганска началась в начале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Текущие выборы на Украине еще раз подтвердили, что страна лидирует в мире по уровню недоверия к собственной власти, демонстрируя полную ее десакрализацию. К такому выводу пришли гости программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", подводя предварительные итоги выборов и обсуждая результаты.