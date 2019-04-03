Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью

В Москве совершено нападение на известного футбольного комментатора и инсайдера Василия Уткина. Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.

"Мне только что брызнули неизвестной [жидкостью] в лицо. Это случилось после тренировки "Эгриси". Это время и место, где я бываю практически всегда. Легко застать. Молодой парень в капюшоне, серая худи под курткой, перед выходом из "Локо-Спорт", у моей машины, в темноте. Все снимал на телефон – для отчетности", — сообщил Уткин.

По словам Василия, он не вполне понял, чем в него брызнули: "Жжение почти прошло, немного кружится голова, сладковатый запах. Попало в левый глаз".

Также Уткин намекнул, что знает примерно круг людей, которые могут быть причастны к нападению: "Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске [футбольной программы]".

Стоит напомнить, что это не первое нападение на Уткина. В довольно далеком уже 2001 году на Василия напал неизвестный, который дважды ударил журналиста заточкой в область спины. Раны оказались не слишком серьезными и важные органы задеты не были. Нападавшего или его заказчика не нашли.