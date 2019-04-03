Расследование против главного оппозиционера Венесуэлы будет продолжено

Конституционная ассамблея Венесуэлы постановила продолжить уголовное расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Во время заседания депутаты призывали создать народные суды для процессов над теми, кто выполняет указания США, конфисковать их собственность и называли действия Гуайдо преступлением против человечности, передает РИА Новости.

Ранее Верховный суд Венесуэлы запретил Гуайдо выезжать из страны. Несмотря на это, 22 февраля оппозиционер прибыл в приграничный колумбийский город Кукута, где находится центр распределения гуманитарной помощи. В течение недели он посетил Колумбию, Бразилию, Парагвай, Аргентину и Эквадор, а затем вернулся в Венесуэлу. Верховный суд этой страны в понедельник попросил Конституционную ассамблею лишить Гуайдо парламентского иммунитета из-за нарушения судебного запрета.

Гуайдо на прошлой неделе объявил дату начала массовых действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро — 6 апреля. Повод для манифестаций — отключение электричества и перебои с подачей воды.