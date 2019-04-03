Трамп выбирает слоганы для выборов в 2020 году

Президент США Дональд Трамп раздумывает над использованием сразу двух слоганов во время президентской кампании в 2020 году.

Во вторник на вечере в вашингтонском Национальном строительном музее президент выбирал между старой идеологемой ("Сделаем Америку вновь великой"), использованной в 2016 году, и новой — "Сохраним Америку великой".

Мнение присутствующих в зале людей, которые выбирали лозунги аплодисментами, Трампа не убедило, поэтому он обещал определиться позднее, сказав, что ему нравятся оба слогана и, возможно, он их использует оба.

"У Хиллари Клинтон было что-то типа "держимся вместе" или какая-то другая чушь", — сказал Трамп, пошутив, что за эту чушь "одному умнику" заплатили около двух миллионов долларов.

Старт предвыборной кампании в США будет дан в феврале 2020 года, а выборы президента пройдут 3 ноября 2020 года.

Кстати, сама заявка на новый слоган была подана еще за два дня до инаугурации Трампа, то есть 18 января 2017 года. Слоган будет использоваться с восклицательным знаком и без него.

