3 апреля 201904:59
"Коламбус" Панарина и Бобровского проиграл "Бостону" на своем льду
Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги вышел на финишную прямую. Командам осталось сыграть по 2-3 матча. Очередной игровой день стартовал в Коламбусе, где местные "Блю Джакетс" принимали "Бостон Брюинз". Гости уже после двух периодов вели 5:0 и в итоге выиграли 6:2.
Российский вратарь "синих жилетов" Сергей Бобровский оказался одним из главных неудачников игры. Его заменили еще во втором периоде, когда команда уже вовсю "горела". Одноклубник Бобровского Артемий Панарин отметился голевым пасом, но к тому времени счет был 1:5, так что вряд ли россиянин обрадовался своему заработанному очку. У "Бостона" лучшим стал Дебраск, забросивший два гола и отдавший голевую передачу.
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