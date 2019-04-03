С бумажного зеленого - на электронный: СНИЛС видоизменился

Традиционное страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС зеленого цвета) в России больше выдаваться и обмениваться не будет, вся информация о застрахованном лице теперь будет храниться в электронном виде.

Теперь для всех "новичков" будет просто открываться СНИЛС, по которому он сможет получать необходимые услуги, а в клиентской службе или управлении ПФР выдают обычную справку со всей необходимой информацией.

При этом, как подчеркнули в ПФР, смена формата регистрации не влияет на формирование человеком пенсионных прав.

Ранее выданные страховые свидетельства сохраняют свое действие; обменивать их не придется, сообщает РИА Новости.

Тем временем пенсионные мошенники открыли охоту на личные данные россиян для перевода накопительной части пенсий в негосударственные фонды. С помощью ненужных услуг и прямого обмана аферисты (они могут позвонить вам домой и прислать "курьера", хотя сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят) выманивают у людей номер паспорта и СНИЛС, после чего накопительная часть "уходит" в НПФ даже без ведома человека. Жертвами серых схем уже стали десятки тысяч людей.